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Paint Bal heyecanı

FUTSAL Türkiye şampiyonası finalleri için Niğde’de bulunan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımı Paint Bal ile stres attı.

Paint Bal heyecanı

FUTSAL Türkiye şampiyonası finalleri için Niğde’de bulunan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımı Paint Bal ile stres attı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Paint Bal heyecanı

Okul Sporları kapsamında Okullar arası Futsal Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımı yoğun geçen müsabaka programının ardından stres atmak için Paint Bal oynadılar. Niğde’de Paint Bal sahasına giden Futsal takımı, iki takım hamine ayrılarak karşılıklı Paint Bal oynamanın zevkini çıkardı. 

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