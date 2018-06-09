Paint Bal heyecanı

Okul Sporları kapsamında Okullar arası Futsal Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımı yoğun geçen müsabaka programının ardından stres atmak için Paint Bal oynadılar. Niğde’de Paint Bal sahasına giden Futsal takımı, iki takım hamine ayrılarak karşılıklı Paint Bal oynamanın zevkini çıkardı.
09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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