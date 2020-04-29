Bektaş, dünyanın tüm ülkelerinde korona virüsü nedeniyle lig maçlarının ertelendiğini, yaz dönemine yönelik bazı planlamaların yapıldığını hatırlattı. Bektaş, ''Liglerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Federasyon, bilim kurulu ile sürekli temas halinde. Oynanabilir denildiğinde belirlenen alternatifli programlardan birisi hayata geçirilecek. Lig maçları hasıl oynanacak, nasıl tamamlanacak, tarih belli olduktan sonra netlik kazanacak. Ancak, bizim ligde durum biraz daha farklı. Zaten bitime 4 hafta kala lig maçları ertelendi. Verilecek süreye göre bir planlama yapacağız'' diye konuştu. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, amatör küme futbol ligi şampiyonunun belli olmasının ardından, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de Yozgat'ı temsil edecek takımın belirleneceği eleme maçının oynanacağını da ifade etti. Bektaş, ''İkinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda ilk yarıyı tamamladık. A Grubunda ise ilk yarıdan bir haftamız ile birlikte ikinci yarı müsabakaları var. Alt liglerde oynanması gereken maçlar var. Tüm bunların genel değerlendirmesi yapılacak. Süre çok önemli. Verilecek süreyle birlikte lig maçlarını hangi yöntemle tamamlayacağımız da netlik kazanacaktır'' ifadelerini kullandı.