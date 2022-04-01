Özkan açıklama yaptı

Özkan yaptığı açıklamada, ‘’Bu sene ligde kalalım, Play-Out maçını yenilmeyelim dediğiniz takım ne oldu da şampiyonluğa oynadı. Bizler ve oyuncularımız Yozgatspor ismini yere düşürmedi ve sizlerin alnının dik olmasını sağladı. Bunlar birden bire mi oldu? Bana attığınız mesajlar kayıtlı hocam umudumuz sensin bizi ligde tut yeter mesajları duruyor. Biz bu takımı 1 puandan 27 puana taşıdık. Hedefimiz 33 puan ile ya şampiyon ya ikinci olmak ve halen şampiyonluk adaylarındanız. Dünü unutmayın arkadaşlar, hocam bu takım küme düşer sakın anlaşma sende patlarsın dediğiniz takımı şampiyonluğa oynattım oynatacağımda. Ben bu takıma 2011’de geldim başarılı oldum, 2012’de geldim başarılı oldum, 2021’de geldim başarılı oldum. Bunların taktir görmesi için farklı bir şehirlimi olmam gerekiyor. Hiç biriniz inanmaya bilirsiniz biz son saniyeye kadar şampiyonluğun en büyük adayıyız. 3 ay önce ben play-out oynamam bu takımı şampiyonluğa oynatırım dediğimde kimse inanmıyordu. Ortada harcanan büyük paralar büyük yatırımlar yok 5-7 milyon para harcayan takımlar patlamış biz halen yarışın içindeyiz. Bu tavrı davranışı hak etmiyoruz, bir maç yenildik diye bu tutumu hak etmiyoruz. Siz ligde kalma hedefi koydunuz biz şampiyonluğa gidiyoruz. Bu yenilgiden sonra bir kez daha gördük ak ile karayı. Dostu düşmanı kimse utanacağı iş yapmasın. Sezon sonu görüşüyorduk diyenler mesajlarınız duruyor. Hocam kurban olayım play-out maçını yen diyordunuz ne oldu da böyle oldu. Biz eşit olmayan şartlarda onurlu mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz gelen gelir gelmeyen kendi bilir. Daha iyisini yaparız diyen varsa gelsin, başımızın üstünde yeri var seve seve yerimizi veririz. Başkan yönetim hoca futbolcular son saniyeye kadar hedefe devam’’ dedi.