Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Özkan açıklama yaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lige 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor da Antrenör Polat Özken kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2022 Cuma 00:06
Özkan açıklama yaptı

Özkan yaptığı açıklamada, ‘’Bu sene ligde kalalım, Play-Out maçını yenilmeyelim dediğiniz takım ne oldu da şampiyonluğa oynadı. Bizler ve oyuncularımız Yozgatspor ismini yere düşürmedi ve sizlerin alnının dik olmasını sağladı. Bunlar birden bire mi oldu? Bana attığınız mesajlar kayıtlı hocam umudumuz sensin bizi ligde tut yeter mesajları duruyor. Biz bu takımı 1 puandan 27 puana taşıdık. Hedefimiz 33 puan ile ya şampiyon ya ikinci olmak ve halen şampiyonluk adaylarındanız. Dünü unutmayın arkadaşlar, hocam bu takım küme düşer sakın anlaşma sende patlarsın dediğiniz takımı şampiyonluğa oynattım oynatacağımda. Ben bu takıma 2011’de geldim başarılı oldum, 2012’de geldim başarılı oldum, 2021’de geldim başarılı oldum. Bunların taktir görmesi için farklı bir şehirlimi olmam gerekiyor. Hiç biriniz inanmaya bilirsiniz biz son saniyeye kadar şampiyonluğun en büyük adayıyız. 3 ay önce ben play-out oynamam bu takımı şampiyonluğa oynatırım dediğimde kimse inanmıyordu. Ortada harcanan büyük paralar büyük yatırımlar yok 5-7 milyon para harcayan takımlar patlamış biz halen yarışın içindeyiz. Bu tavrı davranışı hak etmiyoruz, bir maç yenildik diye bu tutumu hak etmiyoruz. Siz ligde kalma hedefi koydunuz biz şampiyonluğa gidiyoruz. Bu yenilgiden sonra bir kez daha gördük ak ile karayı. Dostu düşmanı kimse utanacağı iş yapmasın. Sezon sonu görüşüyorduk diyenler mesajlarınız duruyor. Hocam kurban olayım play-out maçını yen diyordunuz ne oldu da böyle oldu. Biz eşit olmayan şartlarda onurlu mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz gelen gelir gelmeyen kendi bilir. Daha iyisini yaparız diyen varsa gelsin, başımızın üstünde yeri var seve seve yerimizi veririz. Başkan yönetim hoca futbolcular son saniyeye kadar hedefe devam’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Özkan Açıklama YaptıIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erteleme maçında kazanan çıkmadı
Erteleme maçında kazanan çıkmadı
Hazırlıklara devam
Hazırlıklara devam
Hentbolculara zor kura
Hentbolculara zor kura
Ziraat Fakültesinde turnuva
Ziraat Fakültesinde turnuva
Satranç heyecanı tamamlandı
Satranç heyecanı tamamlandı
Türkiye’yi temsil edecekler
Türkiye’yi temsil edecekler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim