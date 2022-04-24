Yeni çıkartılacak olan Spor Yasası ile ilgili TBMM’de yapılan görüşmelerde söz alan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çıkarılacak olan yasanın spor kulüplerinin özerkliğine darbe vuracağını ileri sürdü. Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada, sporla ilgili yapılacak bir düzenlemenin bütün tarafların katılımıyla yapılması gerekirken yine dayatılan bir kanun teklifinin önlerine geldiğini belirtti. Bu yasa hazırlanırken spor hukukçuları, spor kulüplerinin deneyimli uzmanları, spor otoriteleri yani sporun amatör, profesyonel tüm bileşenleri bir araya gelerek çalışma yapılıp ondan sonra görüşülmesini isteyen Keven, bunların yapılması durumunda yasanın oldubittiye getirilerek önlerine getirilmeyeceğine vurgu yapı. Dolayısıyla yasanın sadece Cumhur İttifakı milletvekili 2 eski profesyonel futbolcunun birlikte hazırladığı bir yasa olduğunun altını çizen Keven, ‘’Bu yasayla spor kulüplerinin tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığının bir bölümü hâline getiriliyor. Bu yasayla istediği kulübe izin verecek, istemediği, beğenmediği kulübün kongresini iptal edecek, görevden alacak. Yani özerkliğe darbe vuracak. Yine aynı şekilde, teklifle Gençlik ve Spor Bakanı federasyonların ana statülerini belirlemeye, spor hukuku kurallarını, federasyon genel sekreterini, il temsilcilerini atamaya, spor dallarını belirlemeye, federasyon genel kurullarını yenilemeye, yönetimlerini görevden almaya yetkilendirilmektedir. Sayın Bakan istediği kişiyi seçtirebilmek için federasyonların genel kuruluna delege gönderebiliyor, beğenmezse de genel kurulu yok sayabiliyor. Bu yetkiler tamamen federasyonlarımızın bağımsızlığına gölge düşürecektir. Olumlu olan birçok konunun yanında Sayın Bakana olağanüstü yetkilerin veriliyor olması, spor kuruluşlarını özel yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı yani tek adam sistemiyle uyumlu hâle getirme projesi gibi görülüyor. Yine, teklifte eksik bırakılan spor sicil affı da kamuoyunun yaygın bir beklentisidir. Yine, ayrıca kanun teklifinde Anadolu’da zor şartlarda tutunmaya çalışan kulüplerin yaşadığı sorunları çözecek net çözümlerin de olmaması büyük bir eksikliktir. Sporu futboldan ibaret gören, futbolu ise yalnız Süper Lig’den ibaret gören bu anlayışın kırılması gerek. Bu yasa teklifinin Anadolu’da amatör olarak yöneticilik yapan kulüpler ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Âdeta Anadolu insanı kaderine terk edilmiştir. Eğer bu amatör kulüplerin arkasında kurumsal bir yapı, bir belediye, kurumsal bir firma yoksa bu kulüpler maalesef çok zor duruma düşüyorlar. Bunun da ötesinde Anadolu’da tesis eksikliği, var olan tesislerin perişanlığı, amatör spor kulüplerine yetkililerin ilgisizliği ayrı bir sorun. Bu yasa Anadolu’daki amatör kulüplere mutlaka sahip çıkmalıydı. Sporun beşiği spor kollarına, altyapılara sahip çıkılmalıydı. Anadolu takımlarına sahip çıkmalıydı’’ dedi.

YOZGAT TAKIMLARINI DA TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Öte yandan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grubu averaj ile ikinci sırada tamamlayan Yozgatspor’u ve Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden ve hakkını başka bir şehre devreden Sorgun Belediyespor’u da TBMM gündemine taşıdı. Keven ‘’Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden, şampiyonluğu çeşitli nedenlerle, çirkin oyunlarla ve averajla kaybeden Yozgatspor’umuzun Başkanı Sayın Kazım Arslan’ı, teknik heyeti, futbolcularımızı, taraftarlarımızı, Türkiye’nin dört bir yanındaki Yozgatspor tayfalarını sevgiyle saygıyla buradan selamlıyorum. Onlara ‘Mücadele bundan sonra, yarından daha umutlu ve kararlı başlayacaktır diyorum. Yine aynı şekilde Efeler Ligi'nde Yozgat’ımızı temsil eden Sorgun Belediyespor voleybol takımını da selamlıyorum. Maalesef maddi imkânsızlıklar nedeniyle liglere katılım hakkını devrettiler. Buradan Sorgun Belediyespor Voleybol takımının teknik heyetini, Belediye Başkanını Erkut Ekinci ve Kulüp Başkanı Ergin Gül kardeşimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum’’ diye konuştu.