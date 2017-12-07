-Özel İdarespor’a moral

Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda lider Şefaatlispor ile karşılaşıp, 1-1 berabere kalan Yozgat İl Özel İdarespor, hafta sonunda Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde bulunan sahada puan cetvelinin ikinci sırasında averajla yer alan Yerköyspor’u konuk edecek.

Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, futbolcularla ir araya gelerek, iyi bir kadroya sahip olduklarını, bu hafta sonunda alacakları galibiyetle ligde hedeflenen konuma geleceklerine inandığını söyledi.

Kulüp Başkanı Erol Toraman da, takım hakkında bilgilendirdiği Yılmaz’a forma hediye etti.