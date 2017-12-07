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-Özel İdarespor’a moral

YOZGAT İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren kurum takımını kulüp binasında ziyaret ederek, moral takviyesinde bulundu.

-Özel İdarespor’a moral

YOZGAT İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren kurum takımını kulüp binasında ziyaret ederek, moral takviyesinde bulundu.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Özel İdarespor’a moral

Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda lider Şefaatlispor ile karşılaşıp, 1-1 berabere kalan Yozgat İl Özel İdarespor, hafta sonunda Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde bulunan sahada puan cetvelinin ikinci sırasında averajla yer alan Yerköyspor’u konuk edecek.
Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, futbolcularla ir araya gelerek, iyi bir kadroya sahip olduklarını, bu hafta sonunda alacakları galibiyetle ligde hedeflenen konuma geleceklerine inandığını söyledi.
Kulüp Başkanı Erol Toraman da, takım hakkında bilgilendirdiği Yılmaz’a forma hediye etti.

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