Özel İdare’de Daştan dönemi

Yozgat İl Özel İdarespor'un yeni yönetimi ve futbolcuları tanışma yemeğinde bir araya geldi. Kulüp başkanı Ramazan Daşdan ve Antrenör Onur Şahingöz'ün organize ettiği tanışma Yemeğine CTY Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Görkem Taştan destek oldu. Bu sezon Play-Off’ları hedefleyen takımlarının yeni sezonda çok daha iddialı olacağını söyleyen İl Özel İdarespor’un yeni başkanı Ramazan Daştan, kimseyle sorunu olmayan, kimseyi ötekileştirmeyen yeni bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti. Yozgatlının futbol sevgisini bildiğini, bunun için elinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarına vurgu yapan Daştan, Yozgat İl Özel İdarespor olarak takımın Antrenörü olarak Onur Şahingöz ile anlaştıklarını belirtti. Şahingöz’ün, 2022-2023 sezonunda Yozgat İl Özel İdarespor’u çalıştıracağının altını çizen Daştan, yeni sezonda Antrenörlerine de güvendiğini sözlerine ekledi. Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Onur Şahingöz futbolun bir ekip işi olduğunu, gerek yönetimin gerek teknik ekibin İl Özel İdarespor'u eskiden olduğu gibi tekrar başarılı günlerine kavuşturmayı hedeflediklerini, bunun için de önceliklerinin Yozgat'ın yetiştirdiği yetenekli ve tecrübeli oyuncu grubunu bir araya getirmeyi planladıklarının altını çizdi.