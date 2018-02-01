Özel İdare umutlandı

Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Harun Dişlitaş, son birkaç yıldır hasret oldukları şampiyonluğa bu sezon biraz daha yakın olduklarını söyledi. Ligin ilk iki haftasında güçlü takımlar karşısında galip gelerek liderlik koltuğuna oturduklarını hatırlatan Dişliştaş, ‘’Bu hafta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Şefaatlispor ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Altı puan değerindeki bu müsabakayı kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyoruz. Camia olarak buna inandık ve şampiyonluk hasretini Allah’ın izniyle bu sezon sona erdirmek amacındayız. İyi bir ekibimiz var. Kalesinde forvetine, teknik ekibinden yönetimine kadar hepimiz kenetlendik ve mutlu sona doğru ilerlemek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Önümüzdeki iki hafta bizim için çok kritik. Önce şampiyonluk adaylarından Şefaatli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz ardından da ligin favorisi olarak gösterilen Sorun Belediyespor’u konuk edeceğiz. Bu iki müsabakadan da 6 puan çıkarmayı amaçlıyoruz. Eğer istediğimiz puanları alırsak şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmış olacağız’’ dedi.