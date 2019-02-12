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Özel İdare tur attı

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B grubunda mücadele veren Yozgat İl Özel İdarespor liglerin bitimine bir hafta kala gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

Özel İdare tur attı

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B grubunda mücadele veren Yozgat İl Özel İdarespor liglerin bitimine bir hafta kala gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Özel İdare tur attı

Sarı lacivertli ekip ligin 13. haftasında kendi sahasında oynadığı Çayıralan Esnaf Spor maçından da Hamit Çertinkaya’nın 3, Muhammet Aktürk’ün 1, Murat Ersin’in 1, Hasan Hüseyin Okhan’ın 1 ve Necdet Can Yücel’in 1 attığı gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Lige Antrenör Abdurrahman Doğan yönetiminde başlayan sarı lacivertli ekip sezon başında belirlediği hedefine ulaştı. Antrenör Doğan, sezon başı ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takımının şampiyonluğa ulaşmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Doğan, “Sezon başından bugüne çok çalıştık, çok emek verdik inandık ve hayalimiz olan şampiyonluğa ulaştık” dedi.
Elde edilen başarının kolay gelmediğini ve başarının takımdaki birlik beraberlik, kardeşlik sayesinde olduğuna dikkat çeken Doğan, “Kar kış, yağmur çamur demeden belirlediğimiz antrenman programları ile müsabakalara hazırlandık. İyi futbolumuzun karşılığını attığımız goller ve aldığımız puanlarla taçlandırdık. Ligde 50 gol ile en çok gol atan kalemizde gördüğümüz 7 gol ile de ligde en az gol yiyen takım olduk. Oynadığımız 13 maçta 34 puan toplayarak liglerin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Tüm müsabakalarda centilmence Fair-Play kuralları içerisinde mücadele ettik. Bu manada bizlere destek veren, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan herkese teşekkür ediyor’’ dedi. 

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