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Özel İdare ‘stop’ dedi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin köklü kulüplerinden İl Özel İdarespor, bu sezon faaliyet göstermeyeceğini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yazılı olarak iletti.

Özel İdare ‘stop’ dedi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin köklü kulüplerinden İl Özel İdarespor, bu sezon faaliyet göstermeyeceğini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yazılı olarak iletti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Özel İdare ‘stop’ dedi

Yozgat’ta, o yıllarda ismi Yol Su Elektrik olan kurumun bünyesinde YSE Spor olarak kurulup, daha sonraki süreçte kurumun isim değiştirmesine bağlı ismi Yolspor, Köy Hizmetlerispor ve son olarak da İl Özel İdarespor ismini alan sarı lacivertli kulüp, tarihinde birçok şampiyonluklara imza attı. Bir dönem, Sağlıkspor ile birlikte Yozgat’ı Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden İl Özel İdarespor’un bu sezon lig mücadelesinde yer almayacağını bildirmesi, spor camiasında şaşkınlık ile karşılandı. Daha önce Yozgat liginde varlığını sürdüren Tekelspor, PTTspor, TEKspor, Tarımspor, Tarımkredispor gibi müessese takımlarından sonra İl Özel İdarespor’un da spordan elini çekecek olması Yozgat’ta Amatör Sporu zora sokacağı kaydedildi. 

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