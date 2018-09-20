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Özel İdare sahaya iniyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Kamil Kılıçarslan Futbol Lig’i takımlarından Yozgat İl Özel İdarespor, bugün sahaya iniyor.

Özel İdare sahaya iniyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Kamil Kılıçarslan Futbol Lig’i takımlarından Yozgat İl Özel İdarespor, bugün sahaya iniyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Özel İdare sahaya iniyor

27 Ekim tarihinde başlayacak olan lig hazırlıklarına bugün itibariyle başlayacak olan Yozgat İl Özel İdarespor’da hedef Play-Off’lar. Kulüp Başkanı Erol Toroman, Yozgat İl Özel İdarespor olarak her sene olduğu gibi bu senede de hedeflerini üst sıralar olarak belirlediklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına bugün itibariyle başlayacaklarını vurgulayan Toroman, ‘’B gurubunda güçlü takımlar ile eşleştik. Bir çok takım bu sene Play-Off’lara kalmak için çaba gösterecektir. Bizimde hedefimiz sezon sonu grubumuzu ilk iki sırada bitirmek. İyi bir ekibe sahibiz ve Antrenörümüzün nezaretinde iyi bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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