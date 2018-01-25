Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

Özel İdare mutlu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda mücadele eden İl Özel İdarespor, Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek Play-Off’lara galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Özel İdare mutlu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda mücadele eden İl Özel İdarespor, Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek Play-Off’lara galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
8 Okunma
Özel İdare mutlu

Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Harun Dişlitaş, ligin güçlü ekiplerinden Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek Play-Off’lara galibiyet ile başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Dişlitaş, ‘’Yemenoğlu Bozokspor ile çok zorlu bir müsabaka oynadık. Rakibimiz yakaladığı pozisyonları iyi değerlendiremezken, biz ofansta daha iyi işler yaptık ve bulduğumuz iki golle Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 yenme başarısını gösterdik. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Lige galibiyet ile başladık ve bunu bir seri haline getirip galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Bu hafta Sarıkaya Belediyespor ile zorlu bir müsabakaya daha çıkacağız. Ligin bir diğer güçlü ekibi karşısında galibiyet alarak yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençler Dartı sevdi
Gençler Dartı sevdi
RAKİP RAKİPTİR
RAKİP RAKİPTİR
Görev bekliyor
Görev bekliyor
Bozokspor üzgün
Bozokspor üzgün
Hazırlıklar başlıyor
Hazırlıklar başlıyor
Maçlar Bozok'da
Maçlar Bozok'da

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim