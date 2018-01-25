Özel İdare mutlu

Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Harun Dişlitaş, ligin güçlü ekiplerinden Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek Play-Off’lara galibiyet ile başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Dişlitaş, ‘’Yemenoğlu Bozokspor ile çok zorlu bir müsabaka oynadık. Rakibimiz yakaladığı pozisyonları iyi değerlendiremezken, biz ofansta daha iyi işler yaptık ve bulduğumuz iki golle Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 yenme başarısını gösterdik. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Lige galibiyet ile başladık ve bunu bir seri haline getirip galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Bu hafta Sarıkaya Belediyespor ile zorlu bir müsabakaya daha çıkacağız. Ligin bir diğer güçlü ekibi karşısında galibiyet alarak yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.