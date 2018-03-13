Özel İdare ikisine emanet

Üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinden Yozgat İl Özel İdarespor yönetimi ile Antrenör Harun Dişlitaş karşılıklı olarak görüşüp yol ayrılığına gitmişlerdi. O günden sonra takımın başına Antrenör getirmeyen Özel İdarespor yönetimin ekiplerini Masör ve malzemeci İbrahim Özel ile Genel Kaptan Mehmet Seyfi’ye emanet etti. Masör ve malzemeci İbrahim Özel ile Genel Kaptan Mehmet Seyfi takımın başında çıktıkları iki müsabakadan 6 puan alarak takımlarını ligde üst sıralara taşıma başarısını gösterdi.

Kulüp masörü ve malzemecisi İbrahim Özel, takımları Antrenörlerinin gitmesinin ardından kendilerinin çalıştırdığını ve ellerinden geldiği kadar saha kenarında oyuna müdahale ettiklerini söyledi.

Genel Kaptan Mehmet Seyfi ise zaman zaman kendisinin zaman zaman da İbrahim Özel’in saha kenarına gelerek oyuna müdahale ettiğini dile getirerek, ‘’Çok Şükür iki müsabakayı da galibiyet ile kapattık. Şimdi önümüzde lider Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız çok zor bir müsabaka var o müsabakadan da takımımım puan alacağına inanıyorum’’ dedi.