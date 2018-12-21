Özel İdare galibiyet ile başlamak istiyor

Ligin ilk yarısında çıktığı 7 müsabakanın 6’sını kazanarak grupta lider durumda bulunan İl Özel İdarespor Pazar günü karşılaşacağı Paşaköy Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. İl Özel İdarespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istediklerini dile getiren Doğan, iyi bir takım olduklarını ve bu sezon hedefe ulaşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.