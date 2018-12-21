Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91195
ALTIN
214.754
DOLAR
5.2942
STERLİN
6.6994
EURO
6.0476

Özel İdare galibiyet ile başlamak istiyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda ligin ilk yarısını lider tamamlayan Yozgat İl Özel İdarespor, ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyor.

Özel İdare galibiyet ile başlamak istiyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda ligin ilk yarısını lider tamamlayan Yozgat İl Özel İdarespor, ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyor.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
37 Okunma
Özel İdare galibiyet ile başlamak istiyor

Ligin ilk yarısında çıktığı 7 müsabakanın 6’sını kazanarak grupta lider durumda bulunan İl Özel İdarespor Pazar günü karşılaşacağı Paşaköy Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. İl Özel İdarespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istediklerini dile getiren Doğan, iyi bir takım olduklarını ve bu sezon hedefe ulaşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HEDEFE KiLiTLENDiK
HEDEFE KiLiTLENDiK
En değerli oyuncu Onur Kaya
En değerli oyuncu Onur Kaya
Takım Pazartesi toplanıyor
Takım Pazartesi toplanıyor
Engelliler lideri gözüne kestirdi
Engelliler lideri gözüne kestirdi
Okçuluk faaliyeti
Okçuluk faaliyeti
YOZGATSPOR NAZARA GELDi
YOZGATSPOR NAZARA GELDi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim