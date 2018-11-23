Özel İdare emin adımlarla

Ligde 12 puan ile lider durumunda bulunan Yozgat İl Özel İdarespor, bu hafta en yakın takipçisi Tuzkayaspor’u yenerek aradaki puan farkını açmak istiyor. Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, Yozgat İl Özel İdarespor olarak ligde çok zor müsabakalardan üç puan alarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Bu hafta şampiyonluğun önemli adaylarından bir tanesi olan Tuzkayaspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Doğan, ‘’Tuzkayaspor karşısında galip gelmek istiyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan taraf altın değerinde üç puanın sahibi olacak. Biz en yakın takipçimizi yenerek aradaki puan farkını açıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.