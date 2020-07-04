Özbayspor’dan ziyaret

Yozgatspor’un alt yapısından yetişen ve daha sonra Süper Lig’de bazı takımlarda yıllarca top koşturan Yozgatlı sporcu İlhan Özbay, futbol hayatına son noktayı koyduktan sonra Yozgatlı genç yetenekli keşfetmek için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Sivasspor Futbol okulu adı altında çalışmalara başlayan Özbay, pademi süreci nedeniyle iptal ettikleri antrenmanlara yeni kurduğu spor kulübü ile başladı. Kendi ismini taşıyan İlhan Özbay Spor Kulübü adı altında antrenmanlara başlayan başarılı Antrenör, sporcuları ile Yozgat Valiliğini ziyaret etti.