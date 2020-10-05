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Özbayspor çalışıyor

YOZGATLI eski futbolculardan İlhan Özbay tarafından açılan İlhan Özbay Spor Kulübü Futbol Akademisinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:40
Özbayspor çalışıyor

Antrenör İlhan Özbay, kendi ile birlikte diğer antrenör arkadaşlarıyla profesyonel bir şekilde Futbol Akademilerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Her geçen gün sporcu sayılarının arttığını dile getiren Özbay, guruplar halinde çalıştırdıkları sporcular arasında gerçekten gelecek vadeden çocukların olduğunu ifade etti. Antrenörlüğünü yaptığı gençlerin her zaman yanında olduğunun altını çizen Özbay, öğrencilerinin iyi bir spor gelecekleri olması için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini vurguladı. 

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Özbayspor çalışıyor
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