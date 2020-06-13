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Özbay, spor kulübü kurdu

YOZGATSPOR alt yapısından yetiştikten sonra Süper Lig’de Yozgatspor formasını giyen daha sonra yine Süper Lig’de bazı takımlarda oynayan başarılı futbolcu İlhan Özbay, kendi spor kulübünü kurdu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:15
Özbay, spor kulübü kurdu

Daha önce Sivasspor Futbol Akademisini Yozgat’ta açan ve bir çok sporcusu olan İlhan Özbay, yetiştirdiği sporculara sahip çıkmak için İlhan Özbay 2020 Gençlik Spor Kulübünü kurdu. Özbay, Sivasspor Futbol Akademisini açtığı zaman çok düşündüğünü ancak zaman geçtikçe iyi ki açtım dediğini söyledi. Sporcularının gelişimini gördükçe her antrenmana ayrı bir zevk ile gittiğini dile getiren Özbay, ‘’Sporcularımın özverilerini ve başarılarını görünce bu çocukların elini bırakmama kararı aldım. Bu nedenle de kulüpleşme yoluna gittim ve kendi kulübü kurdum. İlhan Özbay 2020 Gençlik Spor Kulübünden yetişecek olan sporcular Türk futbolunda önemli yerlere gelecektir. Buna inanıyorum’’ dedi. 

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