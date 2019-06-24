Özbay antrenmanlara başladı

Yıllarca Süper Lig’de forma giyen Yozgatlı milli futbolcu İlhan Özbay, son iki yıldır Sivasspor Altyapısında görev yapıyordu. Sivasspor’da yaptığı görevi memleketi Yozgat’a da taşımak isteyen İlhan Özbay, Sivasspor Futbol Akademisini Yozgat’ta açtı. Geçtiğimiz günlerde kayıtlarına başladığı Sivasspor Futbol Akademisi’nde antrenmanlara da başlayan Özbay, yoğun bir ilgi olduğunu, bu ilgiden de çok memnun olduklarını söyledi. Özbay, kayıtların halen devam ettiğini Sivasspor Futbol Akademisine çocuklarını kayıt yaptırmak isteyenlerin her zaman gelerek kayıtlarını yapabileceklerini sözlerine ekledi.