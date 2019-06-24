Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
258.237
DOLAR
5.7136
STERLİN
7.2964
EURO
6.5035

Özbay antrenmanlara başladı

YOZGAT’ın futbol alanında yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademi antrenmanlarına başladı.

Özbay antrenmanlara başladı

YOZGAT’ın futbol alanında yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademi antrenmanlarına başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
60 Okunma
Özbay antrenmanlara başladı

Yıllarca Süper Lig’de forma giyen Yozgatlı milli futbolcu İlhan Özbay, son iki yıldır Sivasspor Altyapısında görev yapıyordu. Sivasspor’da yaptığı görevi memleketi Yozgat’a da taşımak isteyen İlhan Özbay, Sivasspor Futbol Akademisini Yozgat’ta açtı. Geçtiğimiz günlerde kayıtlarına başladığı Sivasspor Futbol Akademisi’nde antrenmanlara da başlayan Özbay, yoğun bir ilgi olduğunu, bu ilgiden de çok memnun olduklarını söyledi. Özbay, kayıtların halen devam ettiğini Sivasspor Futbol Akademisine çocuklarını kayıt yaptırmak isteyenlerin her zaman gelerek kayıtlarını yapabileceklerini sözlerine ekledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dökme suyla bu iş olmaz
Dökme suyla bu iş olmaz
Bakandan saha sözü
Bakandan saha sözü
Belediyeden 10 mahalleye saha
Belediyeden 10 mahalleye saha
TEKNiK ADAM ARANIYOR!
TEKNiK ADAM ARANIYOR!
Müsabaka tarihleri belli oldu
Müsabaka tarihleri belli oldu
Bozokspor Yabancı oyuncu ile görüşüyor
Bozokspor Yabancı oyuncu ile görüşüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim