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Oyunu sakatlanarak tamamladı

BAYANLAR Hentbol İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımının başarılı sağ oyun kurucusu Atiye Gülseven Pertek Belediyespor müsabakasını sakatlanarak tamamladı.

Oyunu sakatlanarak tamamladı

BAYANLAR Hentbol İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımının başarılı sağ oyun kurucusu Atiye Gülseven Pertek Belediyespor müsabakasını sakatlanarak tamamladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Oyunu sakatlanarak tamamladı

Pertek Belediyespor müsabakasında gösterdiği performans ile göz dolduran ve galibiyetin mimarlarından olan genç oyuncu Atiye Gülseven, müsabakanın sonlarına doğru aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından takım arkadaşlarının kolları arasında oyun sahasından çıkartılarak benche getirildi. Atiye’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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