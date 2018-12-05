Oyunu sakatlanarak tamamladı

Pertek Belediyespor müsabakasında gösterdiği performans ile göz dolduran ve galibiyetin mimarlarından olan genç oyuncu Atiye Gülseven, müsabakanın sonlarına doğru aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından takım arkadaşlarının kolları arasında oyun sahasından çıkartılarak benche getirildi. Atiye’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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