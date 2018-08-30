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Oyunda üstünlük Yozgat’ın

ZİRAAT Türkiye Kupası Birinci Kademe Müsabakasında deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşan Yozgatspor, güçlü rakibi karşısında özellikle ilk yarıda gösterdiği performans ile beğeni toplarken, topa sahip olma yüzdesinde de rakibine ezici bir üstünlük kurdu.

Oyunda üstünlük Yozgat’ın

ZİRAAT Türkiye Kupası Birinci Kademe Müsabakasında deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşan Yozgatspor, güçlü rakibi karşısında özellikle ilk yarıda gösterdiği performans ile beğeni toplarken, topa sahip olma yüzdesinde de rakibine ezici bir üstünlük kurdu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Oyunda üstünlük Yozgat’ın

Müsabakanın ilk 30 dakikalık bölümünde Karaman Belediyespor karşısında topa sahip olma yüzdesinde üstünlük sağlayan kırmızı siyahlı ekip rakibi ilk otuz dakikalık bölümde yüzde 32 topa sahip olma oranı ile oynarken Yozgatspor ise yüzde 68’lik bir oran ile rakibine üstünlük kurdu. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru ise biraz toparlanan Karaman Belediyepor bu yüzdeyi 44-56’ya kadar indirdi. 

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