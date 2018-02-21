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Oyunculardan CV istedik

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un transfer etmeyi düşündüğü yabancı oyunculardan CV’lerinin istendiği bildirildi.

Oyunculardan CV istedik

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un transfer etmeyi düşündüğü yabancı oyunculardan CV’lerinin istendiği bildirildi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Oyunculardan CV istedik

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, daha önce görüşme halinde oldukları yabancı oyuncular ile ilgili olarak CV ve maç görüntülerini istediklerini söyledi. İki oyuncunun da CV ve maç görüntülerini izledikten sonra transferine karar vereceklerini dile getiren Doğan, ‘’İstediğimiz düzeyde oyuncular olurlarsa son görüşmelerimizi yapacağız ve kendilerini Yozgat’a davet ederek resmi sözleşme imzalayacağız. Bu gün veya en geç yarın bu iki yabancı oyuncunun CV’leri ile maç görüntüleri elimize ulaşır, ondan sonra da kararımızı veririz’’ dedi.

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