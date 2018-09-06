Oyuncular geliyor

Sezona öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgat Bozokspor yönetimi genç ve yetenekli oyuncular ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağladığı oyuncuları Yozgat’ta davet etti. Yarın Yozgat’ta olması planlanan oyuncular için toplu imza töreni düzenleneceği ve önümüzdeki hafta içerisinde de lig hazırlıklarına başlanacağı öğrenildi.