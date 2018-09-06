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Oyuncular geliyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’da anlaşma sağlanan oyuncuların yarın Yozgat’ta olmaları bekleniyor.

Oyuncular geliyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’da anlaşma sağlanan oyuncuların yarın Yozgat’ta olmaları bekleniyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Oyuncular geliyor

Sezona öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgat Bozokspor yönetimi genç ve yetenekli oyuncular ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağladığı oyuncuları Yozgat’ta davet etti. Yarın Yozgat’ta olması planlanan oyuncular için toplu imza töreni düzenleneceği ve önümüzdeki hafta içerisinde de lig hazırlıklarına başlanacağı öğrenildi. 

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