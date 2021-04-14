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Oyuncular evlerine gönderildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 4’üncü Grup’ta mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor da futbolcular evlerine gönderildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:26
Oyuncular evlerine gönderildi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bölgesel Amatör Ligi’n 17 Nisan tarihinde başlamasının kararlaştırılmasının ardından hızlı bir şekilde hem iç hem de dış transfer çalışmalarını tamamlayan ve kamp çalışmalarına başlayan Sorgun Belediyespor, ligin başlama tarihinin Mayıs ayı sonuna ertelenmesinin ardından oyuncular evlerine gönderildi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek gözetiminde Sorgun’da kamp çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı ekip bu kamp çalışmaları döneminde dört tane de hazırlık müsabakası oynamıştı. Oynadığı hazırlık müsabakalarında umut veren Sorgun Belediyespor federasyonun erteleme kararı ile hesapları alt üst oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta sonu başlaması planlanan Bölgesel Amatör Ligi’ni Türkiye genelinde Covit-19 vakalarında ciddi bir artış gözlemlenmesinden sonra ligi erteleme kararı aldı. Pandemi şartları uygun olması durumunda Mayıs ayı sonunda başlama beklenen Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi başlama tarihi netlik kazanana kadar Sorgun Belediyespor oyuncularını evlerine gönderdi. Ligin başlama tarihinin netlik kazanmasının ardından tekrar toplanacak olan sarı siyahlı ekip lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. 

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Oyuncular Evlerine Gönderildi
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