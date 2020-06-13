Oyuncu değişikliği 5’e yükseldi

KORANA Virüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm sportif lig müsabakaları ertelenmişti. Normalleşme süreci ile birlikte Süper Lig müsabakaları bu hafta başlarken, Yozgatspor’un da mücadele ettiği TFF Üçüncü Lig müsabakaları ise 18 Temmuz tarihinde start alacak. Yaklaşık 3 ay süren ertelemenin ardından Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından sadece bu sezen sonuna kadar geçerli olacak olan yeni bir kural hayata geçirildi. Normalde futbol müsabakalarında 3 oyuncu değişikliği yapabilen takımlar, yeni kural ile birlikte 90 dakika boyunca 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Müsabakanın oynandığı esnada en fazla 3 defa oyun durdurularak değişiklik yapılabilecek.