Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

Oyun ve skor memnun etti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Çankırıspor karşısında gösterdiği performans ve aldığı farklı galibiyet ile göz doldurdu.

Oyun ve skor memnun etti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Çankırıspor karşısında gösterdiği performans ve aldığı farklı galibiyet ile göz doldurdu.

22 Ocak 2019 Salı 07:00
175 Okunma
Oyun ve skor memnun etti

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Çankırıspor karşısında takımının çok iyi bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Müsabakanın ilk dakikalarında biraz da zeminin sıkıntılı olması nedeniyle takımının oyun kurmakta zorlandığını belirten Baş, ‘’İlk 20 dakikalık bölümün ardından takımım istediği oyunu sahaya yansıtmaya başladı. 1-0 geriye düşmemize karşılık rakip takım karşısında üst üste ataklar geliştirdik. Bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedik. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz goller ile de ilk yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda ise tam manasıyla istediğimiz oyunu sahaya yansıtan, pas yapan, koşan, sürekli pozisyona giren ve gol atan bir Yozgatspor izledik. Takımımın göstermiş olduğu performans ve aldığı skor beni çok mutlu etti’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Sinop yolcusu
Yozgatspor Sinop yolcusu
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
FARK ETMEZ
FARK ETMEZ
Bozokspor Aydın karşında
Bozokspor Aydın karşında
Sorgun Fındıklı’yı ağırlıyor
Sorgun Fındıklı’yı ağırlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim