Oyun ve skor memnun etti

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Çankırıspor karşısında takımının çok iyi bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Müsabakanın ilk dakikalarında biraz da zeminin sıkıntılı olması nedeniyle takımının oyun kurmakta zorlandığını belirten Baş, ‘’İlk 20 dakikalık bölümün ardından takımım istediği oyunu sahaya yansıtmaya başladı. 1-0 geriye düşmemize karşılık rakip takım karşısında üst üste ataklar geliştirdik. Bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedik. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz goller ile de ilk yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda ise tam manasıyla istediğimiz oyunu sahaya yansıtan, pas yapan, koşan, sürekli pozisyona giren ve gol atan bir Yozgatspor izledik. Takımımın göstermiş olduğu performans ve aldığı skor beni çok mutlu etti’’ dedi.