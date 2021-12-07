Oyun son dakikada döndü

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Aksaray Belediyespor karşısında aldıkları bir puanın kendileri için iyi puan olduğunu söyledi. Müsabakanın ilk yarısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve devreye 1 sayı farkla önde girdiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’İkinci yarıda rakip takım toparlanırken, bizim oyuncularımız biranda oyundan düştüler. Bir ara fark 5-6 sayılara kadar çıktı. Son iki dakikalık bölüme girilirken toparlandık ve son saniyeye kadar farkı bir sayıya kadar indirdik. Son saniyede ise rakibimizin hatası sonucunda 7 metre atışı kazandık ve onu da golle sonuçlandırarak zorlu deplasmandan bir puan almayı başardık. Yenebileceğimiz bir müsabakaydı ancak müsabakanın ikinci yarısında bariz hatalar yapınca bir puana razı olduk Ligin ilk yarısının son müsabakasının ardından ligi 5’inci sırada tamamladığımız için mutluyuz. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir duruma geleceğimizi ve ilk dört takım arasına gireceğimize inanıyorum’’ dedi.