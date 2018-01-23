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OYUN SEVİNDİRDİ

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, Adana ekibi Kürkçüler karşısında, iyi bir mücadele sergileyen futbolcuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirtti, rakip takımın konukseverliğine teşekkür ederken, ‘Kendi evimizde oynamış gibi konuksever davrandılar’ ifadesini kullandı.

OYUN SEVİNDİRDİ

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, Adana ekibi Kürkçüler karşısında, iyi bir mücadele sergileyen futbolcuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirtti, rakip takımın konukseverliğine teşekkür ederken, ‘Kendi evimizde oynamış gibi konuksever davrandılar’ ifadesini kullandı.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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OYUN SEVİNDİRDİ

Akgün, rakibin devre arasında etkili transferler yaparak, dikkat çektiğini, bunun da ister istemez oyuncular üzerinde tedirginliğe neden olduğunu kaydetti. Akgün, futbolcuların bu nedenle maça temkinli başlayıp, golü bulduktan sonra rahat bir futbol sergileyerek, maçın skorunu lehimize sonuçlandırdığını ifade etti. Akgün, ‘Kürkçüler Başkanı Metin Eker bizim burada kendilerini ağırladığımız gibi, çok güzel bir şekilde bizi ağırladı. Kendisine teşekkür ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.
Asbaşkan Akgün, rakip takım yönetiminin küfür konusunda da seyirciye sık sık uyarı yaptığını, Yozgatspor’un kardeş kulüp olduğunu dile getirdiğinin altını çizdi. Akgün, ‘Saygı çerçevesinde maç oldu. Sahada iki takımda iyi mücadele etti ve futbol izledik” diye konuştu.
Yozgatspor’un golü erken bulmasıyla birlikte ilk yarıya kadar üstün bir futbol sergilediklerini aktaran Akgün, “İkinci yarıya ise daha etkili başladık. Oyuncu değişikliğiyle oyun kalitesi de yükseldi bir tane gol yedik. Yozgatspor’un gol yemesini çok kabullenemiyoruz doğrusu ama skorel bir sonuç ile bitirdik maçı’ şeklinde konuştu.

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