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Oyun iyi skor kötü: 53-36

03 Mayıs 2017 Çarşamba 23:59
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Okullar arası Genç Kızlar B Kategorisi Basketbol müsabakalarında Yozgat’ı başarıyla temsil eden Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Rize Pazar Anadolu Lisesi takımına 53-36 yenildi.

Oyun iyi skor kötü: 53-36
Yarı final müsabakalarında Kayseri takımının ardından grubu ikinci sırada bitirerek son 16 takım arasına kalma başarısını gösteren Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı son 8 takım arasına kalmak adına galibiyet parolası ile gittiği Rize’de umduğunu bulamada. Rize Pazar Anadolu Lisesi karşısında oyuna iyi başlayan, rakibi karşısında çok iyi bir oyun sergileyen temsilcimiz Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı ilk periyodu 12-15 önde tamamladı. İkinci periyotta başa baş bir oyun ortaya koyan Yozgat temsilcisi müsabakanın ilk yarısını Rize Pazar Anadolu Lisesi karşısında 27-21 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan rakibi karşısında oyundan düşen Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı üçüncü periyodu 38-26 müsabakayı ise 53-36 geride tamamladı. Müsabakayı 17 sayı farkla tamamlayan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı son 8 takım arasına kalabilmek için haftaya Yozgat’ta karşılaşacağı rakibi Rize Pazar Anadolu Lisesi takımını en az 18 sayı farkla yenmesi gerekiyor. 
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