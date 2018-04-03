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OYNAYARAK KAZANMAK iSTERDiK

BELEN Belediyespor müsabakasını hükmen kazanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz, müsabakayı oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

OYNAYARAK KAZANMAK iSTERDiK

BELEN Belediyespor müsabakasını hükmen kazanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz, müsabakayı oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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OYNAYARAK KAZANMAK iSTERDiK

Pazar günü Belen Belediyespor’un yöneticisinin olmaması nedeniyle iptal edilen müsabakayı hükmen kazanan Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz yaptığı açıklamada bir müsabakayı oynamadan kazanmanın üzücü bir olay olduğunu belirtti. Belen müsabakasını oynayarak kazanmanın en doğrusu olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’İyi hazırlandığımız müsabakayı oynayarak kazanmak isterdik. Ancak rakibimiz Yozgat’a gelmesine karşılık yöneticisi olmadığı için maçın hakemi maçı iptal etti. Bizde iptal olan müsabakayı hazırlık maçı hüviyetinde oynadık. 30’ar dakikadan iki yarı Belen Belediyespor ile bir hazırlık müsabakası oynadık’’ dedi. 

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