Pazar günü Belen Belediyespor’un yöneticisinin olmaması nedeniyle iptal edilen müsabakayı hükmen kazanan Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz yaptığı açıklamada bir müsabakayı oynamadan kazanmanın üzücü bir olay olduğunu belirtti. Belen müsabakasını oynayarak kazanmanın en doğrusu olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’İyi hazırlandığımız müsabakayı oynayarak kazanmak isterdik. Ancak rakibimiz Yozgat’a gelmesine karşılık yöneticisi olmadığı için maçın hakemi maçı iptal etti. Bizde iptal olan müsabakayı hazırlık maçı hüviyetinde oynadık. 30’ar dakikadan iki yarı Belen Belediyespor ile bir hazırlık müsabakası oynadık’’ dedi.