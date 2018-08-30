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Oynamayanlar ile antrenman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Yozgatspor’da Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında kadroya giremeyen ve oyuna sonradan dahil olan oyuncular dün sabah idmanı yaptı.

Oynamayanlar ile antrenman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Yozgatspor’da Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında kadroya giremeyen ve oyuna sonradan dahil olan oyuncular dün sabah idmanı yaptı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Oynamayanlar ile antrenman

Ziraat Türkiye Kupası’nda Karaman Belediyespor’a 1-0 yenilerek ilk turdan kupaya veda eden Yozgatspor dün ara vermeden kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saat 08.00’da Karaman Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Birinci Kademe Müsabakasında ilk 11’de yer almayan oyuncu antrenmana çıktı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekibin bu gün ise tam kadro olarak çift idman yapması bekleniyor. 

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