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Otağlar Avanos’a kuruldu

YENİFAKILI ilçesine Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyünden taşınıp, tahsis edilen Toki Konutlarına yerleşen Kırkız Türkleri, kurdukları otağa ile ilçe turizmini hareketlendirmişti.

Otağlar Avanos’a kuruldu

YENİFAKILI ilçesine Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyünden taşınıp, tahsis edilen Toki Konutlarına yerleşen Kırkız Türkleri, kurdukları otağa ile ilçe turizmini hareketlendirmişti.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Otağlar Avanos’a kuruldu

Yenifakılı ilçesinde gerekli desteği bulamadıkları gerekçesi ile bu yıl bir grup Kırgız Nevşehir’in Avanos bölgesinde otağa kurarak, bölge turizmine katkı vermeye başladı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları, hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda göç etmek zorunda kalıp, Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleştirildi. Bu köyden Yenifakılı ilçesinde tahsis edilen Toki Konutlarına yerleştirilen 150 Kırgız, ilçede Han Otağı Kültür Evi kurdu. Açılan 3 çadıra, ilçe sakinleri ile ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Bu yıl çadırlarını toplayan Kırgızlar, Avanos’a giderek, burada 5 çadırla bölge turizmine hizmet vermeye başladı. 

Anahtar Kelimeler:
YenifakılıErciş IlçesiUlupamir
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