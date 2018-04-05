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Osmaniye hazırlığı

SAĞIRLAR Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmaniye hazırlığı

SAĞIRLAR Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Osmaniye hazırlığı

Antrenör Nuri Ekici gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat temsilcisi güçlü rakibini yenmek istiyor. Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Nuri Ekici, hafta sonu başlayan Sağırlar Erkekler Voleybol 1. Liginin ilk haftasında Mersin temsilcisi karşısında iyi oynamalarına karşılık mağlup olmaktan kurtulamadıklarını söyledi. Zor geçen Mersin İşitme Engelliler Spor Kulübü müsabakasının geride kaldığını dile getiren Ekici, ‘’Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Deplasmanda oynayacağımız güçlü rakibimizi yenerek lige moral bulmak istiyoruz. Tamamı Yozgatlı gençlerden oluşan takımımız bu sene ligde iyi işler yapacaktır. Bizim hedefimiz bu ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek’’ dedi.

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