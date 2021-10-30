Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Osmancık’ta üç puan mücadelesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:43
Osmancık’ta üç puan mücadelesi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın Osmancık Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi. Yeni sezonun hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağını hatırlatan Demirbilek, ‘’Biz Sorgun Belediyespor olarak yeni sezonda hedefimizi Üçüncü Lig olarak belirledik. Buna göre de transfer çalışmalarımızı yaptık. Önce lige galibiyet ile başlamak ardından da grup müsabakalarımıza galibiyet ile devam etmek istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Yarın Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak lige hem galibiyet ile başlamak hem de alacağımız galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Bizlerden şampiyonluk bekleyen taraftarlarımızın bu beklentisini de boşa çıkarmamak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Osmancık’ta üç Puan MücadelesiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSporTotoBölgeselAmatörLigSorgunBelediyesporOsmancıkBelediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKIMLARIMIZ iSTiM ÜSTÜNDE
TAKIMLARIMIZ iSTiM ÜSTÜNDE
Sorgun telafi peşinde
Sorgun telafi peşinde
Kızlar lideri konuk ediyor
Kızlar lideri konuk ediyor
Lig başlıyor
Lig başlıyor
Yozgatspor DSi’yi gözüne kestirdi
Yozgatspor DSi’yi gözüne kestirdi
Sorgun düşüşte
Sorgun düşüşte
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim