Osmancık’ta üç puan mücadelesi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın Osmancık Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi. Yeni sezonun hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağını hatırlatan Demirbilek, ‘’Biz Sorgun Belediyespor olarak yeni sezonda hedefimizi Üçüncü Lig olarak belirledik. Buna göre de transfer çalışmalarımızı yaptık. Önce lige galibiyet ile başlamak ardından da grup müsabakalarımıza galibiyet ile devam etmek istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Yarın Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak lige hem galibiyet ile başlamak hem de alacağımız galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Bizlerden şampiyonluk bekleyen taraftarlarımızın bu beklentisini de boşa çıkarmamak için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.