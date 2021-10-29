Osmancık’ı gözüne kestirdi

Sorgun stadı dış sahasında çalışan sarı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Pazar günü ligin ilk haftasında deplasmanda Osmancık Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk haftasının her zaman zor geçtiğini ve ilk haftada alınan puanların altın değerinde olduğuna dikkat çeken Demirbilek, ‘’Pazar günü deplasmanda altın değerindeki üç puanı alarak Sorgun’a dönmek istiyoruz. Uzun süredir Sorgun’da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyorduk. Artık ligin başlama tarihi geldi ve hafta başından itibaren de Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Dün Osmancık Belediyespor müsabakasının teknik ve taktik çalışmasını yaptık. İyi bir ekibe sahibiz ve güçlü rakibimizi deplasmanda yeneceğiz’’ dedi.