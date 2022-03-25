Osmancık’ı gözüne kestirdi

Antrenör Polat Özkan gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında dün çift kale antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı. Bugün son hazırlıklarını tamamlayacak olan Yozgatspor yarın ise Osmancık’a gidecek. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Pazar günü ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Osmancık Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İki takımında zirve iddiasının bulunduğuna dikkat çeken Özkan, ‘’Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakada bizim de Osmancık Belediyespor’un da üç puana ihtiyacı var. Puan kaybeden takımın önemli bir avantajı da beraberinde kaybedeceği mu müsabakadan mutlak suretle galip ayrılmamız gerekiyor. Final niteliğindeki bu müsabakayı kazanarak son iki haftaya hem avantajlı hem de moralli girmek istiyoruz. Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ligin ilk devresinde kendi sahamızda oynadığımız rakibimizi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi bu müsabakanın rövanşını da rakibimize bırakmaya niyetimiz yok’’ dedi.