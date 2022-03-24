Oryantring yarışlarına katıldılar

Yozgat’ı temsilen yıldız ve küçük kız ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmalarda Bozok 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrencileri rakiplerinden önce hedeflerini bularak finiş noktasına gelebilmek için mücadele ettiler. Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen yarışmalara 17 il katıldı. Dereceye giremeyen Bozok 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrencilerinin yön bulmadaki kabiliyetleri taktir topladı.

ORYANTRİNG NEDİR

Ormanlık bir alanda ya da şehir içindeki bir bölgede, önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede bulmanın hedeflendiği oryantiring oyunu, son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladı. Oryantiring nasıl oynanır, Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.