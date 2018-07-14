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Ortamını merak ediyordum!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, Yozgatspor’a imza atmadan önce Yozgat’ta nasıl bir ortam ile karışacağını merak ettiğini söyledi.

Ortamını merak ediyordum!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, Yozgatspor’a imza atmadan önce Yozgat’ta nasıl bir ortam ile karışacağını merak ettiğini söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Ortamını merak ediyordum!

Kendisinin Yozgat’a geldiğini, nasıl bir ortam ile karşılaşacağım diye çok merak ettiğini vurgulayan Baş, ‘’Burası Süper Lig’de oynadı, çalıştı, çalıştılar, mücadele ediyorlar kıl payı 3-4 yıldır profesyonel ligin kapısından dönüyorlar nasıl bir yerdeyim çok merak ediyordum. O merakımın içerisinde de acaba sıkıntı ve sorun neredeki bu olmuyor diye düşündüm ve araştırmaya başladım. Buraya bir teşhis koyar, tedavisini de ona göre yaparsak bu işin üstesinde geleceğiz. Onunla ilgili de yargıya vardığım, püf noktalarını yakaladığım hususlar var. Onlarda bizim işimiz inşallah onların da üstesinden geleceğiz’’ dedi. 

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