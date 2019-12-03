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Orduspor’dan ziyaret

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubu’nda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacağı müsabaka için Yozgat’a gelirken trafik kazası Ordu Gençlerbirliği takımının oyuncuları Yeni Orduspor ziyaret etti.

Orduspor’dan ziyaret

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubu’nda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacağı müsabaka için Yozgat’a gelirken trafik kazası Ordu Gençlerbirliği takımının oyuncuları Yeni Orduspor ziyaret etti.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Orduspor’dan ziyaret

Yozgat’ta oynanacak müsabaka için Ordu’dan yola çıkan Ordu Gençlerbirliği  takımı Çekerek ilçesine geldiği sırada sürücünün direksiyon kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Kazada iki sporcu hayatını kaybederken, ikisi Antrenör 15 kişide yaralanmıştı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastenesi, Çekerek, Sorgun ve Tokat Zile devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yozgat Şehir Hastanesinde yatan yaralıları Yeni Orduspor futbol takımı Antrenör ve sporcuları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yeni Orduspor takımı Hatay’da Erzinspor ile oynadığı müsabaka sonrasında trafik kazası geçiren Ordu Gençlerbirliği takımının oyuncularını Yozgat Şehir Hastanesinde ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan futbolcular böyle acı bir kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Son Güncelleme: 02.12.2019 17:55
Anahtar Kelimeler:
Orduspor’dan Ziyaret
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