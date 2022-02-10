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Ordu’da Yozgat rüzgarı

Ordu’nun ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Gençler A kategorisi Grekoromen Güreş Gurup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden sporcular 5 madalya ile Yozgat’a dündü.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:03
Ordu’da Yozgat rüzgarı

Düzenlenen grup müsabakalarına Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Özel Bilim Teknik Koleji olarak katılan sporcular toplamda 5 madalya ile Samsunda yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Ordu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda 60 kiloda Kamil Ege Keskin ikinci, 55 kiloda Ebubekir Daşdemir, 72 kiloda Bilal Şimşek, 82 kiloda Berk Yılmaz, 97 kiloda İbrahim Coşkun üçüncü oldu.

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