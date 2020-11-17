Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1293
ALTIN
467.767
DOLAR
7.7205
STERLİN
10.1759
EURO
9.1449

ORANTISIZ HiZMETE TEPKi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında verilen hizmetin yeniden planlanması gerektiğine vurgu yaparak, araç muayene ücretleri ile verilen hizmetin orantılı olması gerektiğini savundu.

17 Kasım 2020 Salı 00:08
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, TÜVTÜRK tarafından verilen hizmet ile talep edilen ücretin orantısız olduğunu belirterek, verilen hizmetin yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Keven, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda bir periyodik muayene yaptırıldığını hatırlattı. Keven, ‘’Bu yıl otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda 342,20 lira ve otobüs kamyon gibi araçlarda 462,56 lira ücret tahsil ediliyor. İlave bir de egzoz muayene ücreti alınıyor. Ortalama 15 dakika süren ve tamir, malzeme gibi hiçbir gideri olmayan bu muayene hizmetinden alınan yüksek ücretlerin kamuoyunda yol açtığı şikâyetler uzun zamandır gündemdedir. Bu şikâyetleri giderecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Konuyu bakana verdiğim bir soru önergesiyle ilettim. TÜVTÜRK konusunun sağlıklı bir sonuca erdirilmesi şart. Araç muayene ücretlerinde indirime gidilmeli. Alınan gecikme faizi reel faiz oranlarına indirilmeli” diye konuştu. 
SORU ÖNERGESİ
Yozgat milletvekili Ali Keven, yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şu soruları sordu:
‘’TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının 2020 itibariyle otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda tahsil ettiği 342,20 TL ve otobüs kamyon gibi araçlarda tahsil ettiği 462,56 TL ücretin tepkilere yol açması nedeniyle indirilmesi planlanmakta mıdır?
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda bir periyodik muayene yaptırmaktadırlar. Ortalama 15 dakika süren ve tamir, malzeme gibi hiçbir gideri olmayan bu muayene hizmetinden alınan yüksek ücretlerin kamuoyunda yol açtığı huzursuzluğun giderilmesine yönelik bir çalışma neden yapılmamaktadır? Bu hizmet daha makul seviyelere çekilebilir mi?
2019 yılında araç ve egzoz muayene ücreti tahsilatı toplam ne kadar olmuştur? Bunun ne kadarı devlete ödenmiştir?
Aylık gecikme faizi bankalarda dahi yüzde 1,50 civarında iken araç muayenesinde alınan aylık yüzde 5’lik gecikme faizi güncel oranlara indirilebilir mi?
Yozgat ilimizde bulunan Merkez ve Boğazlıyan istasyonlarına ilave Sorgun ve Yerköy gibi büyük ilçelerimize araç muayene istasyonu açılabilir mi?
Yozgat’ta araç muayene istasyonlarında COVID19 salgını koşulları ve havaların soğuması da düşünülerek yeterli sayıda bekleme odalarının, yeterli sayıda bekleme banklarının olmaması, araç çıkış noktasında bekleme odalarının olmaması şikâyetlere yol açmaktadır. Bu şikâyetler değerlendirilerek eksiklerin giderilmesi önem arz etmektedir.’’

Anahtar Kelimeler:
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
Yozgatspor Tokat’a hazırlanıyor
Yozgatspor Tokat’a hazırlanıyor
Sorgun Haliliye’ye yöneldi
Sorgun Haliliye’ye yöneldi
YOZGAT’A SAHiP ÇIKIN!
YOZGAT’A SAHiP ÇIKIN!
Kızlar iyi başladı kötü bitirdi
Kızlar iyi başladı kötü bitirdi
Yozgatspor puan kaptı
Yozgatspor puan kaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim