ORANTISIZ HiZMETE TEPKi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, TÜVTÜRK tarafından verilen hizmet ile talep edilen ücretin orantısız olduğunu belirterek, verilen hizmetin yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Keven, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda bir periyodik muayene yaptırıldığını hatırlattı. Keven, ‘’Bu yıl otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda 342,20 lira ve otobüs kamyon gibi araçlarda 462,56 lira ücret tahsil ediliyor. İlave bir de egzoz muayene ücreti alınıyor. Ortalama 15 dakika süren ve tamir, malzeme gibi hiçbir gideri olmayan bu muayene hizmetinden alınan yüksek ücretlerin kamuoyunda yol açtığı şikâyetler uzun zamandır gündemdedir. Bu şikâyetleri giderecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Konuyu bakana verdiğim bir soru önergesiyle ilettim. TÜVTÜRK konusunun sağlıklı bir sonuca erdirilmesi şart. Araç muayene ücretlerinde indirime gidilmeli. Alınan gecikme faizi reel faiz oranlarına indirilmeli” diye konuştu.

SORU ÖNERGESİ

Yozgat milletvekili Ali Keven, yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şu soruları sordu:

‘’TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının 2020 itibariyle otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda tahsil ettiği 342,20 TL ve otobüs kamyon gibi araçlarda tahsil ettiği 462,56 TL ücretin tepkilere yol açması nedeniyle indirilmesi planlanmakta mıdır?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda bir periyodik muayene yaptırmaktadırlar. Ortalama 15 dakika süren ve tamir, malzeme gibi hiçbir gideri olmayan bu muayene hizmetinden alınan yüksek ücretlerin kamuoyunda yol açtığı huzursuzluğun giderilmesine yönelik bir çalışma neden yapılmamaktadır? Bu hizmet daha makul seviyelere çekilebilir mi?

2019 yılında araç ve egzoz muayene ücreti tahsilatı toplam ne kadar olmuştur? Bunun ne kadarı devlete ödenmiştir?

Aylık gecikme faizi bankalarda dahi yüzde 1,50 civarında iken araç muayenesinde alınan aylık yüzde 5’lik gecikme faizi güncel oranlara indirilebilir mi?

Yozgat ilimizde bulunan Merkez ve Boğazlıyan istasyonlarına ilave Sorgun ve Yerköy gibi büyük ilçelerimize araç muayene istasyonu açılabilir mi?

Yozgat’ta araç muayene istasyonlarında COVID19 salgını koşulları ve havaların soğuması da düşünülerek yeterli sayıda bekleme odalarının, yeterli sayıda bekleme banklarının olmaması, araç çıkış noktasında bekleme odalarının olmaması şikâyetlere yol açmaktadır. Bu şikâyetler değerlendirilerek eksiklerin giderilmesi önem arz etmektedir.’’