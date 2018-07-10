Onur’da imzaladı

İç transferde daha önce Cengiz ve Mert ile anlaşma sağlayan kırmızı siyahlı ekip, dün de Yozgat’a davet ettiği Onur Kaya ile el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Yozgatspor’a transfer olan genç oyuncu gösterdiği performans ile göz doldurmuştu. Teknik direktör İbrahim Baş’ın isteği üzerine anlaşma sağlanan genç oyuncu yeni sezonda da Yozgatspor’un başarısı için ter dökecek. Futbol hayatına Kayseri’de başlayan Onur Kaya, Osmaniyespor ile de Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşadı. Genç oyuncu bu güne kadar Bölgesel Amatör Lig’de 92 müsabakada forma giydi.