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Onur veda etti

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da başarılı oyuncu Onur Kaya veda mesajı yayınladı.

Onur veda etti

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da başarılı oyuncu Onur Kaya veda mesajı yayınladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Onur veda etti

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Onur Kaya kendi sosyal medya hesabından Yozgatspor için veda mesajı yayınladı. Kaya mesajında, ‘’Büyük Yozgatspor taraftarı ve camiasına, Yozgatspor’da geçirmiş olduğum bu güzel 2 sezon için Başkanlarımıza, yöneticilerimize, birlikte çalıştığım takım arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Benim için Yozgatspor camiası halkı ve büyük Yozgatspor taraftarı her zaman çok özel bir yerde olacaktır. Geçtiğimiz 2 sezonda bu denli bir sevgiye layık görülmüş olmaktan dolayı kendimi şanslı ve özel hissediyorum hepinize en içten ve en samimi sevgilerimi gönderiyorum. Saygılarımla’’ dedi.

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