Online yetenek taraması

Belirlenen sporculara Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörlerinden Fatih Bayözü tarafından yetenek taraması çalışması online olarak gerçekleştiriliyor. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde Türkiye Sportif yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı uygulanıyor. Programda bulunan eğitimlere Covid-19 nedeniyle ara verilmişti. Belirlenen çocukların spordan uzak kalmamaları için antrenörler eşliğinde online olarak antrenmanlar yapılmaya başlandı. Yozgat il genelinde belirlenen çocuklara yönelik online olarak antrenmanlar yapılırken, Sarıkaya ilçesinde ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörlerinden Fatih Bayözü bu çalışmaları online olarak yürütüyor.