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Online bağımlılık eğitimi yapıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik online olarak bağımlılık konferansı verildi.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:55
Online bağımlılık eğitimi yapıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Psikoloğu Muhammed Özdemir tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline verilen bağımlılık eğitiminde Teknoloji, Kumar, Uyuşturucu, Sigara ve Alkol bağımlılığı konuları anlatıldı. Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta olduğunu maddeye başlama yaşlarının ise gittikçe düştüğünü söyleyen Özdemir, ‘’Teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler’’ dedi. 

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