-ONLARDAN MUTLUSU YOK

Grupta namağlup lider durumda bulunan sarı siyahlı ekip, aldığı bu galibiyet ile puanını 17’yea yükselterek hem liderliğini korudu hem de namağlup unvanını. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, ligde namağlup şekilde yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Çok güçlü rakipler ile karşılaştıklarını ve hepsini yenme başarısı gösterdiklerinin altını çizen Arslan, ‘’Oyuncularım Ordu Anadolu İHL karşısında da çok iyi mücadele ettiler ve rahat bir galibiyet aldılar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu haftayı kayıpsız kapatmak bizim için çok önemliydi. Çünkü hafta sonu ligin en zor musakkalarından birine çıkacağız. Grupta bizim gibi namağlup yoluna devam eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu zorlu müsabaka öncesinde aldığımız bu galibiyet ile oyuncularımız moral depoladılar. Sungurlu Belediyespor ile 6 puan değerinde çıkacağımız müsabaka için çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek önemli bir rakibi saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.