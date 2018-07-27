Onlar her zaman özel

Merkez öncülüğünde Galata Sağlık Sanat ve Spor Kulübü Derneği altında Özel Sporcular Basketbol Takımı faaliyete girdi. Kuruluş evraklarını tamamlayan Özel Sürmeli Destek Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Soner Tumgan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ve Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ı sporcularla birlikte ziyaret ederek, kulüp ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tumgan, “Yaklaşık 6 aydır zihinsel engelli öğrencilerimizden oluşturduğumuz bir takım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle okul hayatını tamamlamış , sosyal çevreden uzaklaşmış, eve bağımlı kalmış gençlerimize, sosyal ve sportif bir alan ortaya koymaktı. 3-5 gençle başladığımız bu serüven bugün onlarca gencimizi bünyesinde barındıran bir organizasyona döndü. Bütünüyle kendi imkanlarımızla devam ettiğimiz bu organizasyonun hakkında Vali Beyi ve Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kazım Arslan Beyefendileri makamlarında ziyaret ederek, hem bilgilendirdik hem de gençlerimizi onlarla tanıştırmak istedik“ dedi.

Galata Sağlık Sanat Spor Kulübü Özel Sporcular Basketbol takımı sporcularını makamında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, genç sporcularla sohbet ederek onlara moral verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Arslan, ‘’Bu çocuklar bizim özel çocuklarımız, her zaman onların yanında yer almaya çalışıyoruz. Onların rabbimin bizlere emanetidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin dün olduğu gibi bugünde yanlarındayız” diye konuştu.

Özel sporcular basketbol takımının Yozgat’ı diğer şehirlerde başarıyla temsil edeceğinin sözünü alan Belediye Başkanı Kazım Arslan, Özel sporculara malzeme sözü vererek, “Yozgat’ta ilk kez faaliyete geçecek olan zihinsel engelli basketbol takımı bizim için özel bir branş olacak. Ben şimdiden bu gençlerin gönüllerin şampiyonu olarak görüyorum. Engelli gençlerimize yönelik düşünülen bu özel projeye sonuna kadar desteğimiz sürecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.