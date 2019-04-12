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ONLAR ENGEL TANIMIYOR

YOZGAT’ta birisi, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda sağ kolunu kaybeden 28 yaşındaki Rahmi Ersoy, diğeri doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı...

ONLAR ENGEL TANIMIYOR

YOZGAT’ta birisi, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda sağ kolunu kaybeden 28 yaşındaki Rahmi Ersoy, diğeri doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı...

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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ONLAR ENGEL TANIMIYOR

Her ikisi de engelleri kulaç atarak aşıyor, katıldıkları yüzme yarışlarında aldıkları başarılarla son zamanlarda isimlerinden söz ettirip, yeni başarılara imza atabilmek için deyim yerinde ise suda çıkmıyor. Son olarak Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası yarışmalarında Rahmi Ersoy, 100 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 200 metre karışıkta Türkiye 3'üncüsü, Muhammet Enes Sarı da 200 metre serbest yarışlarda Türkiye üçüncüsü oldu. 3 yıl önce tanıştığı yüzme sporu ile engelleri aştığını belirten Rahmi Ersoy, daha öncede birçok başarıya imza atmanın gururunu yaşıyor.  Muhammet Enes Sarı ise 4 yıl önce tanıştığı yüzme sporunda her geçen yıl başarısına yenilerini eklemeye devam ediyor.  ‘’Sporun her dalını seviyorum, yüzmeyi daha çok seviyorum’’ diyen Muhammet Enes Sarı, hedefinin ileride milli takıma katılmak olduğunu, bunun için antrenörleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. 

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