Onlar da spor yapacak

Galata Sağlık Sanat ve Spor Kulübü Derneği adı altında engellilere yönelik basketbol faaliyetlerinin yapılması uygun bulundu. Özel Sürmeli Destek Eğitim Merkezi öncülüğünde Galata Sağlık Sanat ve Spor Kulübü Derneği adı altında Özel Sporcular Basketbol Takımı faaliyete girdi. Kuruluş evraklarını tamamlayan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Soner Tumgan, Gençlik Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i ziyaret ederek takımın kuruluş evraklarını teslim etti. Tumgan, ‘Yaklaşık 2 aydır zihinsel engelli öğrencilerimizden oluşturduğumuz bir takım ile çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Temel amacımız öncelikli olarak çocuklarımızın yüzünü bir nebze daha güldürmek, mutlu kılmak. Çocuklarımız haftada 2 gün yaptığımız antrenmanları iple çeker hale geldi. Gördük ki doğru bir adım atmışız. Bizde Galata Sağlık Sanat ve Spor Kulübü Derneği altında bir kulüp kurduk. Yozgat’ta ir ilki gerçekleştirmenin ve çocuklarımızı topluma kazandırmanın bir yöntemini bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

Kuruluşu sürecinde en büyük desteği Gençlik Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’den aldıklarını ifade eden Tumgan, ‘Özel Sporcular Basketbol Takımının kuruluşuna vesile olması açısından özellikle Oğuzhan Beye özel teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun kuruluşumuzda özel ilgi gösterdi. Engelli gençlerimiz için her türlü desteği seferber edeceklerini söyledi. İnşallah bu takıma herkesin sahip çıkacağına inanıyorum. Ve başarabilirsek takımımızı Özel Sporcular Türkiye Basketbol Şampiyonasına hazır edip derece ile gelmesine çaba göstereceğiz’ diye konuştu.

Daha sonra konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, ‘Yozgat’ta ilk kez faaliyete geçecek olan zihinsel engelli basketbol takımı bizim için özel bir branş olacak. Engelli gençlerimize yönelik düşünülen bu özel projeye sonuna kadar desteğimiz sürecektir. Hayırlı uğurlu olsun’ ifadelerini kullandı.