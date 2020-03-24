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Onlar da akıma uydu

TÜM Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında yetkililer evde kal çağrısı yaparken futbol dünyası da bu çağrıyı tuvalet kağıdı sektirerek duyurdu.

24 Mart 2020 Salı 03:46
Onlar da akıma uydu

 Futbol dünyasında evde tuvalet kağıdı sektirme bir akım haline geldi. Dünyanın her yerinde yapılan ’Evde kal’ çağrısı üzerine insanların evlerde sıkılmaması için başlatılan ’StayAtHomeChallege’ akımı, futbol dünyasına kısa sürede yayıldı. Messi gibi, Falcao, Felipe Melo gibi birçok dünya yıldızı tuvalet kağıdıyla yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Bu akıma Yozgatspor’un eski oyuncuları ve Divanlı Gençlerbirliği Antrenörü Levent Anıl Sönmez de uydu. Kırmızı siyahlı ekibin Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü grupta mücadele ettiği dönemde TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasında büyük katkısı bulunan golcü oyuncusu Ezzy Priestley evinde tuvalet kağıdı ile bir top cambazı gibi gösteri yapması büyük beğeni topladı. Aynı şekilde Divanlı Gençlerbirliği Antrenörü Levent Anıl Sönmez’in de ev de kal çağrısı yaparken tuvalet kağıdı sektirmesi büyük ilgi gördü.

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Onlar Da Akıma Uydu
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