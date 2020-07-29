Onlar çok özel

YOZGAT’ın ismini katıldığı her platformda duyurmaya çalışan, Tv8 kanalında yayınlanan ‘Göz6’ yarışması finalistlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni hemşehrimiz Fatih Kılıçarslan, özel çocuklara birebir koçluk yaparak, hayata daha sıkı bağlanmalarına katkı sağlıyor. Yozgat’a hizmet etmek adına kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yönetiminde de görev alan Fatih Kılıçarslan, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Kılıçarslan, 17 yıldır özel çocuklara birebir koçluk yaparak, kas becerileri ve sosyal gelişimlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Kılıçarslan, kas becerileri gelişmemiş özel çocukların eğitimlerinin çok zor olduğunu, bu nedenle sabır istediğini söyledi. Kılıçarslan, ‘’Öncelikle eğitim verecek kişinin pedagojik formasyona sahip olması, özel eğitim alanında da kendini geliştirip, eğitimlerini alması gerekir. Çünkü bu çocukların gelişim süreci uzundur. En ufak bir gelişim aylar yıllar alabilir. Ve kazanımların kalıcı olabilmesi içinde sürekli bol tekrar yapılması gerekir. Danışanlarımın eğitimlerini okul zamanlarında akademik takvimlerine göre planlıyor, çocukların kendi beceri ve bireysel özelliklerine göre program hazırlıyorum’’ dedi. Kılıçarslan, ailelerin beklentileri ve çocukların da potansiyeli bu konuda çok önemli olduğuna vurgu yaparak, öncelikle ailelerin bu konuda eğitip, bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Kılıçarslan, ‘’Çalıştığım çocukları dönem dönem şehir dışına ailelerinden bağımsız eğitim amaçlı tatil formatında kamplara götürüyorum. Buradaki amaç çocuğun kendi rutin hayatından çıkıp, ailesinin desteğini almadan, öz bakım becerileri yoksa onu geliştirmek, kendi sorumluluğunu alarak gelişim ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktır. Memleketimin sakinliği, dinginliği ve havasının insanı rahatlattığını, psikolojik açıdan iyi geldiğini düşünüyorum. Özellikle Çamlık Milli parkının bu konuda son derece elverişli olduğunu belirtmek isterim. Bu ziyaretimde nerede ne yapabiliriz diye fizibilite çalışması yaptım. Amacım hem memleketimi sağlık ve eğitim turizmine açmak hem de danışanlarıma Yozgat’ımızı tanıtmak. Yozgat’tan ve Yozgatlı olmaktan her daim gurur duydum. Memleketim için kendi alanımla alakalı bir nebze de katkım olursa bundan mutluluk duyarım’’ diye konuştu.